Ein 23-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen in Schöneberg einen BVG-Busfahrer und mehrere Polizisten verletzt.



Zunächst schlug er laut Polizei die Seitenscheibe eines Busses der Linie M29 ein und prügelte mit der Faust auf den Fahrer ein. Der 61-jährige Busfahrer wollte gerade mit seinem Bus von der Haltestelle Wittenbergplatz in Richtung Roseneck losfahren, als der 23-Jährige an die Fahrerseite des Busses herantrat und dann die Scheibe einschlug.