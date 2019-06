Nicht nur bei Techno-Fans ist der "Club der Visionäre" am Flutgraben bekannt, zahlreiche Berlin-Reiseführer werben mit der idyllischen Location direkt am Wasser. Am Samstagmorgen ist der Club fast vollständig durch ein Feuer zerstört worden.

Der bei Berliner Szenegängern beliebte "Club der Visionäre" in Alt-Treptow ist vollständig ausgebrannt. In der Location am Flutgraben war am Samstagmorgen zunächst ein 400 Quadratmeter großer Holzverschlag in Brand geraten, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte.

Die Feuerwehr rettete Personen aus dem Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Personen leicht verletzt. Wie das Feuer ausbrechen konnte, war zunächst nicht bekannt. Die Feuerwehr rückte mit 70 Kräften aus und konnte verhindern, dass der Brand auf eine benachbarte Tankstelle übergriff. Medienberichten zufolge wurden auch mehrere Druckgasflaschen rechtzeitig in Sicherheit gebracht.