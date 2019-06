Personalmangel, Überstunden und marode Fahrzeuge: Die Berliner Feuerwehr kämpft seit längerem mit einigen Problemen. Gleichzeitig steigen die Einsatzzahlen jährlich an - so auch wieder 2018. Brandeinsätze machen davon jedoch nur einen Bruchteil aus.

Die Zahl der Feuerwehreinsätze in Berlin hat erneut zugenommen. Im Jahr 2018 waren es knapp 464.000 Rettungseinsätze, Krankentransporte und Brände, wie Feuerwehrchef Karsten Homrighausen am Mittwoch in der Jahresbilanz mitteilte. Insgesamt waren es knapp 6.000 Einsätze mehr als im Vorjahr. Im Schnitt mussten Feuerwehrleute alle 67 Sekunden ausrücken.

Seit 2009 steigen die Einsatzzahlen bei der Feuerwehr jährlich an. Vor allem, weil die Stadt wächst und häufiger Sanitäter und Notärzte alarmiert werden. Die Zahl der Brandeinsätze lag nur bei rund 7.500, das ist nur ein Bruchteil aller Alarmierungen.