Ein 24-jähriger Mann hat am Montagabend in Berlin-Friedenau für einen SEK-Einsatz gesorgt und dabei sechs Polizisten leicht verletzt. Wie ein Zeuge der Polizei sagte, habe der unbekleidete Mann erst ein Kellerfenster in der Eschenstraße eingeschlagen, danach sei er in ein Maleratelier eingebrochen.