In Friedrichshain - Vermummte greifen Polizisten mit Flaschen und Farbe an

09.06.19 | 15:04 Uhr

Erneut sind Polizisten in Friedrichshain mit Farbe und Gegenständen beworfen worden. Für die Angriffe sind vermutlich Linksautonome verantwortlich. Die Polizei war wegen eines Straßenfestes in der Rigaer- und der Liebigstraße vor Ort.



In Berlin-Friedrichshain sind Polizisten am Wochenende mehrfach mit Farbe und Gegenständen attackiert worden. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Einsatzkräfte hielten sich seit dem frühen Samstagmorgen wegen eines mehrtägigen Festes im Bereich Liebigstraße/Rigaer Straße auf.



Farbbehälter auf Beamte geworfen

Vier Vermummte hätten am Samstagnachmittag von einem Dach aus mit Farbe gefüllte Gegenstände und eine Glasflasche auf die Einsatzkräfte geworfen. Getroffen worden sei niemand. Die Farbe sei jedoch auf zwei Polizeiautos, weitere geparkte Wagen sowie die Dienstkleidung der Polizisten gespritzt.



Wie es weiter hieß, erteilten die Beamten dann am späten Samstagabend einer 15-Jährigen einen Platzverweis, weil sie die Fahrbahn der Rigaer Straße nicht verlassen wollte. Daraufhin seien wieder mit Farbe gefüllte Gegenstände auf die Polizisten geworfen worden - aus einem Haus in der Liebigstraße. Teilweise seien Beamte getroffen, jedoch nicht verletzt worden.



Am frühen Sonntagmorgen wurde dann ein Einsatzwagen der Polizei mit Steinen und Farbbeuteln beworfen. Als ein Beamter die Schäden anschaute, soll auch er mit Steinen beworfen worden sein. Er wurde nach Angaben der Polizei leicht am Fuß verletzt. Der Staatsschutz, der für politisch motivierte Kriminalität zuständig ist, ermittelt.

"Liebig34" und "Rigaer94" feiern ein Dorffest

In der Rigaer Straße und Umgebung mit einstmals vielen besetzten Häusern greifen gewalttätige Linksautonome immer wieder Polizisten an, werfen mit Steinen und Farbbeuteln und beschädigen Autos. Erst Ende Mai war es zu ähnlichen Attacken gekommen. Dabei waren unter anderem auch Barrikaden errichtet und in Brand gesteckt worden.

Am verlängerten Pfingstwochenende feiern Aktivisten von "Liebig34" und "Rigaer94" in den beiden Straßen ein Dorffest. Auf dem Programm des Straßenfestes stehen etwa Filmvorführungen, Varieté, Workshops und Diskussionen. "Um unsere Ideen von Freiheit, Selbstbestimmung, Solidarität, Selbstorganisierung, kollektivem Leben und Kämpfen zu verbreiten und gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen hoffen wir an besagtem Wochenende zusammenzukommen", heißt es in der Ankündigung.

