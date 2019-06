Der Fund von Munition aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Freitag in Berlin-Friedrichshain zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen geführt. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilte, musste die Landsberger Allee in der Nähe des Krankenhauses Friedrichshain gegen Mittag zwischen Friedenstraße und Matthiasstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Nachdem sich herausgestellt hatte, dass es sich lediglich um eine Handgranate und keine Bombe handelte, konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Die Straßenbahnlinien 5, 6 und 8 mussten für kurze Zeit umgeleitet werden. Die VIZ bat darum, den Bereich weitläufig zu umfahren.

Die Handgranate war auf einer Baustelle gefunden worden und konnte wenig später abtransportiert werden. Die Sperrung dauerte eine Stunde. Kurz nach 12.00 Uhr rollte der Verkehr wieder.