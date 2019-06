Symbolbild: dpa/Eglau Audio: Inforadio | 17.06.2019 | Ute Barthel | Bild: Symbolbild: dpa/Eglau

Schulen überfordert, Eltern allein gelassen - Ausgesperrt: 45 Minuten Einzelunterricht statt Inklusion

Nur eine Schulstunde am Tag – ohne Kontakt zu anderen Kindern: So sieht der Schulalltag für einen Achtjährigen aus Berlin-Mitte aus. Auch verhaltensauffällige Kinder wie er haben ein Recht auf Teilhabe. Doch genau das wird ihm verwehrt. Von Ute Barthel

Auf seinem Einschulungsfoto strahlt Alexander* in die Kamera, eine riesige Schultüte im Arm. "Er war stolz wie Bolle. Er war sehr motiviert und wollte in die Schule gehen. So wie jedes Kind", erinnert sich Maike Schmidt, Alexanders Pflegemutter. Das Bild entstand im September 2017. Doch schon wenige Wochen später kommt es zu Problemen in der Schule. "Die Klasse, in die er kam, war eine Nummer zu groß für ihn", erzählt seine Pflegemutter im Interview mit rbb24 Recherche. "Alexander hat Schwierigkeiten, wenn es zu viele sind, wenn es unüberschaubar wird. Er zeigt da schnell Verhaltensweisen, die nicht schulkonform sind. Er verließ den Klassenraum, er turnte am Treppengeländer rum." Auf Überforderung reagiere Alexander mit aggressivem Verhalten: "Es kann sein, dass er schimpft, schreit und haut."

Alexander braucht Hilfe - von Anfang an

Alexander hatte einen schweren Start ins Leben. Er hat eine angeborene neurologische Schädigung, die sich in einer Verhaltensstörung äußert. Schon wenige Tage nach seiner Geburt kommt er zu seinen Pflegemüttern, Maike Schmidt und Doris Rauschnick. In der Kita hat er einen Integrationsstatus und zusätzliche Hilfe. Die wird ihm auch für den Schulbesuch zugesagt. Alexander bekommt anfangs sieben Stunden in der Woche Hilfe durch eine Schulhelferin. "Das hat nicht ausgereicht, denn der Stundenplan hatte 22 Stunden", sagt Maike Schmidt. "Hinzu kommt, dass die Schulhelferin mit seinem impulsiven Verhalten überfordert war. Sie hat sich dann geweigert, weiter mit ihm zu arbeiten."

Vorübergehend geht es aufwärts

Nach fünf Wochen Schule findet Anfang November 2017 eine erste Schulhilfekonferenz statt. Darin werden die Eltern von der Schulleiterin aufgefordert, zum Schuljahresende eine andere Schule für Alexander zu suchen. "Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, sondern die des Schulamtes", empört sich Maike Schmidt noch heute. In Fällen wie diesem bietet die Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungsstelle (Sibuz) Hilfe. Die Mitarbeiterin dort empfiehlt, den Jungen zukünftig an einer Schule unterrichten zu lassen, die extra kleine Klassen für Schüler mit besonderen Verhaltensweisen anbietet. Aber: Eine derartige Schule gibt es im Bezirk Mitte, in dem Alexander wohnt, gar nicht. Um dem Kind weiterhin den Schulbesuch zu ermöglichen, springt nun seine Pflegemutter Maike Schmidt ein. Vorübergehend übernimmt sie die Aufgaben der Schulhelferin. Die Eltern berichten, dass Alexander von da an in der Schule wieder besser zurechtkommt, auch die Klassenlehrerin habe ihnen das so bestätigt.

Zum Schuljahresbeginn steht Alexander ohne Schulplatz da

Kurz vor den Sommerferien findet im Juni 2018 eine zweite Schulhilfekonferenz statt. "Da wurde dann festgehalten, dass er nach den Ferien nicht wieder kommen darf. Die Schulleiterin hat gesagt, sie weigere sich, ihn weiter zu beschulen", erzählt Maike Schmidt weiter. Für die Eltern ist die Entscheidung ein Schock. "Wir haben uns sofort an das Schulamt gewandt und haben gesagt, dass wir dringend eine Schule brauchen. Aber alle Schulen waren voll", berichtet Doris Rauschnick. Im August fragen sie wieder im Schulamt nach, aber die zuständige Schulrätin ist krank. Als das Schuljahr 2018/19 beginnt, hat das Schulamt immer noch keine Alternative für Alexander gefunden. Jetzt wird der Junge, weil es keine Schule für ihn gibt, von Amts wegen zeitweilig von der Schulpflicht befreit. Mehr als zwei Monate geht er nicht zur Schule. Maike Schmidt muss sich von der Arbeit freistellen lassen, um ihren Pflegesohn zu Hause zu betreuen. Nach den Herbstferien bekommt Alexander im Oktober 2018 dann einen Platz an einer anderen Grundschule in Mitte, aber nicht, so wie empfohlen in einer Kleinklasse.

"Das, was Alexander passiert, ist Exklusion", sagt seine Pflegemutter

"Die Sonderpädagogen dort haben uns gesagt, sie werden ihr Bestes geben, um ihn gut zu versorgen", sagt Doris Rauschnick. "Aber die hatten auch schon 40 Kinder mehr an der Schule und einen Sonderpädagogen weniger. Also es war klar, sie sind am Anschlag." Um Alexander zu helfen, wird ein ungewöhnliches Modell vereinbart: Er bekommt jetzt täglich 45 Minuten Einzelunterricht, ohne Kontakt zu anderen Kindern. Aus Sicht der Eltern ist das zu wenig – und mit der gesetzlichen Schulpflicht hat das auch nur wenig zu tun. Für Maike Schmidt bedeutet das zudem, dass sie immer noch nicht wieder arbeiten gehen kann. Und Alexander leide unter der Isolation von anderen Kindern. "Inklusion ist ein großes Wort, aber das, was mit ihm passiert, ist Exklusion!" meint Doris Rauschnick.

Senatsverwaltung: "Ein komplexer Einzelfall"

Auf Nachfrage bei der zuständigen Schulaufsicht wird rbb24-Recherche an die Pressestelle der Senatsverwaltung für Bildung verwiesen. Die Pressesprecherin spricht von einem komplexen Einzelfall. Trotz intensiver Suche nach einer temporären Lerngruppe habe man aber aufgrund des außergewöhnlich hohen Förderumfanges kein passendes Angebot finden können. Ein Interview lehnt die Pressesprecherin ab. Auf die schriftliche Nachfrage, wie sich 45 Minuten Einzelunterricht mit der Berliner Schulpflicht und dem Ziel der Inklusion vereinbaren lässt, heißt es: "Hausunterricht wird in der Regel im Umfang von acht bis zwölf Zeitstunden erteilt. Sollte auch dies nicht möglich sein, weil es auch z.B. dabei zu körperlichen oder seelischen Verletzungen kommt, kann der Umfang weiter reduziert werden. Besondere und temporäre Lernangebote, auch in Verbindung mit Leistungen der Jugendhilfe oder der Medizin, stützen die inklusive Bildung."

Wie es nun weitergeht - völlig unklar

In wie vielen Fällen diese besonderen Schulmodelle praktiziert werden, kann die Pressestelle nicht mitteilen. Nach Erfahrung von Urs Zelle vom Verein "Lebenshilfe" komme das bei Kindern mit emotional-sozialem Förderbedarf immer wieder vor. Als sozialer Träger schickt der Verein Schulhelfer für Kinder mit Behinderungen in die Schulen. "Nach unserer Erfahrung ist es tatsächlich so, dass es kein Einzelfall ist, dass Kinder einen reduzierten Unterrichtsbesuch empfohlen oder verordnet bekommen", so Zelle. "Aber es ist eigentlich dazu gedacht, dass man Kinder aus Überforderungssituationen herausholt, und das sollte dann sukzessive wieder aufgebaut und angehoben werden." Es sollte also nur ein Modell für einen stark begrenzten Zeitraum sein und keine Dauerlösung. Lernangebote mit kleinen Gruppen und entsprechend hohem Personalschlüssel gibt es zu wenig in Berlin. Kinder wie Alexander können allenfalls auf die Warteliste gesetzt werden. Seine Perspektive ist unklar. Auch Maike Schmidt weiß bis jetzt nicht, ob sie nach den Sommerferien wieder arbeiten gehen kann. Die Schulverwaltung schreibt, sie bemühe sich, eine gute, tragfähige Lösung zu finden.

Schulweg von fast einer Stunde

Die Angebote reichen von einer Schule für Lernbehinderte in Schöneberg bis zu einer Tagesgruppe in Adlershof. Für Alexander wäre das von Berlin-Mitte ein Schulweg von fast einer Stunde. Die Hoffnung der Eltern auf eine geeignete Schule in der Nähe wird sich wohl nicht erfüllen. "Ich würde mir eine Schule wünschen, eine Kleinklassenschule, die sagt: Ja, wir haben hier Kapazitäten, wir haben das Knowhow und wir arbeiten auch mit schwierigen Kindern. Wir nehmen den und der darf bei uns sein, wie er ist", sagt Maike Schmidt. "Das ist das, was er dringend bräuchte." *Name geändert