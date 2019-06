Die Zahl der erfolgreichen Abiturienten in Berlin steigt weiter an. Insgesamt 95 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr zur Prüfung antraten, haben erfolgreich bestanden. Das ergab eine Auswertung der Senatsbildungsverwaltung. Die Quote lag leicht über der im Jahr davor.



Die Abitur-Durchschnittsnote blieb mit etwa 2,4 gleich. Bei den Gymnasien zählen das Heinrich-Hertz-Gymnasium in Friedrichshaqin und das Otto-Nagel-Gymnasium in Biesdorf zu den Schulen mit den besten Abi-Absolventen Berlins: Sie hatten einen Notendurchschnitt von jeweils rund 1,8.

Bei den Sekundar- und Gemeinschaftsschulen liegen die Zehlendorfer John-F.-Kennedy-Schule mit 1,9 und die internationale Nelson-Mandela-Schule in Wilmersdorf mit 2,0 vorn.

Als besonders erfreulich bezeichnete Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), dass sich in Neukölln die Quote derjenigen, die das Abitur nicht bestanden haben, nahezu halbiert hat, von 10,1 auf 5,6 Prozent.