Bei der Sanierung eines Hauses an der Hasenheide Ecke Herrmannstraße im Berliner Stadtteil Neukölln ist es am Freitagvormittag zu einem Unfall gekommen. Zwei Bauarbeiter wurden schwer verletzt, als bei Stemmarbeiten in einem Altbau eine Zwischendecke einstürzte, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr auf Nachfrage des rbb.

Die beiden Männer seien gut drei Meter tief gefallen. Sie wurden von Notärzten behandelt und in zwei verschiedene Krankenhäuser eingeliefert.

Da es sich um einen Arbeitsunfall handelt, wurde neben der Polizei auch das Landesamt für Arbeitsschutz eingeschaltet.