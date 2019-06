Bei einem Badeunfall im Jungfernheidepark in Berlin-Charlottenburg ist am Samstag ein elfjähriger Junge gestorben. Das bestätigte die Berliner Polizei rbb|24 auf Anfrage. Zuerst hatte die "B.Z." berichtet.

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete, war der Junge gemeinsam mit Freunden zum Baden mit einem Schwimmring in den Jungfernheideteich gegangen. Als er zurück an Land wollte, warf er laut Polizei den Ring von sich. Dabei geriet er unter Wasser. Einem Zeugen gelang es, den bereits bewusstlosen Jungen herauszuziehen. Rettungskräfte reanimierten den Elfjährigen. Er verstarb jedoch am Samstagabend im Krankenhaus.

Die Unfallstelle, an der Baden verboten ist, liegt gegenüber des Strandbads Jungfernheide.