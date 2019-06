Ein Berliner Justizbeamter soll in einem Jugendgefängnis Drogen und Handys an die Gefangenen weitergegeben haben. Die Kriminalpolizei nahm den 44-jährigen Mann am Dienstag fest. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Vorwurf lautet Verdacht der Bestechlichkeit im besonders schweren Fall.