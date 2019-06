Bild: rbb/Hennig

Die wichtigsten Infos zum Straßenfest - Das geht ab beim Karneval der Kulturen

05.06.19 | 15:48 Uhr

Bei bestem Sommerwetter findet am Wochenende der Karneval der Kulturen statt. Über 4.000 Menschen machen mit beim jährlichen Highlight, dem großen Umzug in Berlin-Kreuzberg. rbb|24 mit den wichtigsten Infos rund um Berlins buntestes Straßenfest.

Schillernde Kostüme, viel Musik, multikulturelle Performances und jede Menge Essen und Drinks: Am Pfingstwochenende startet der Karneval der Kulturen in seinen 24. Jahrgang. An vier Veranstaltungstagen, von Freitag, dem 7. Juni bis Montag, 10. Juni, werden rund eine Million Besucher erwartet. Wie Sie hinkommen, was geboten wird und wie die Sicherheitslage aussieht: rbb|24 hat die wichtigsten Informationen zu Berlins beliebtem Straßenfest für Sie zusammengestellt.



Karneval live im rbb imago/Sven Lambert So 09.06.2019 | ab 14:00 Uhr - Livestream Karneval der Kulturen 2019 Am Pfingstsonntag streamt der rbb fünf Stunden lang das urbane Straßenfestival. Der Livestream ist auf rbb|24.de, auf rbb-fernsehen.de und radioeins.de zu sehen. Das rbb Fernsehen überträgt zudem den Mitschnitt des Livestreams in der Nacht auf Montag ab 1.00 Uhr. Danach können alle Gruppen und Performances nach und nach auch einzeln abgerufen werden.

Wann und wo geht es los?

Auftakt zum Karneval der Kulturen ist auch in diesem Jahr das große Straßenfest rund um den Blücherplatz in Berlin-Kreuzberg. Von Freitag um 16 Uhr bis Montag um 19 Uhr erwartet das Festgelände seine Besucher mit internationaler Musik auf drei großen Bühnen, mit Theater, Performances und Ständen, die Getränke und Kulinarisches anbieten.

Neu in diesem Jahr ist die Shanti Town. Mitten im Festgebiet veranstalten Künstlerinnen, Vereine und Initiativen mit Filmvorführungen, Workshops oder Mitmach-Aktionen ein "Aktionscamp gegen Rassismus und Krieg, für Vielfalt, Nachhaltigkeit und Verantwortung".

Was wird für Kinder geboten?

Am Samstag ziehen beim 23. Kinderkarneval der Kulturen [kma-ev.de] kostümierte Kindergruppen mit selbst gebastelten Wagen durch Kreuzberg. Die Parade startet um 13:30 Uhr am Mariannenplatz und wandert dann zum Görlitzer Park. Dort wird weitergefeiert, unter anderem mit Musik- und Tanz-Aufführungen von Berliner und Brandenburger Kinder- und Jugendgruppen. Der Kinderkarneval der Kulturen wurde 1996 ins Leben gerufen und findet seither einen Tag vor dem großen Umzugs des "Karnevals der Kulturen" am Pfingstsamstag in Berlin-Kreuzberg statt.

Wo und wann ist der große Karnevals-Umzug?

Der Umzug startet wie im letzten Jahr an Pfingstsonntag an der Yorckstraße / Ecke Großbeerenstraße in Kreuzberg. Hier eröffnet um 12.30 Uhr das deutsch-brasilianische Kulturprojekt "Sapucaiu no Samba" feierlich die Parade. Von dort zieht die Karawane langsam über Yorckstraße, Gneisenaustraße und die Hasenheide bis zum Hermannplatz. Endgültig Schluss soll um 21 Uhr sein. rbb|24 zeigt den großen Karnevalsumzug ab 14 Uhr im Livestream.

Umzugsroute am Pfingstsonntag ab 12.30 Uhr

Bild: rbb|24

Wer ist bei der Karawane dabei?

Insgesamt 76 Gruppen mit rund 4.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern machen beim diesjährigen Straßenumzug mit, die meisten mit Tanz, Musik und Performances. Daneben widmen sich etwa Dutzend Gruppen explizit politischen Themen wie Diversität, Umwelt-, Frauen- und Flüchtlingspolitik. Zwölf Gruppen sind erstmalig dabei, darunter das GRIPS-Theater, das Tamilische Kunstforum e.V. oder Yasalaam Berlin. Die Veranstaltung will sich in diesem Jahr besonders umweltbewusst präsentieren und weniger Lärm und Müll produzieren. Neben den 51 motorisierten Wagen kommen deshalb verstärkt Lastenräder zum Einsatz, auch mit Rikschas, Bollerwägen und Schubkarren ist man unterwegs. Außerdem werden dreimal so viele Abfalleimer wie 2018 aufgestellt.



Bild: rbb/Hennig

Wie kommen die Besucher aufs Fest?

Am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, denn das Areal ist weiträumig für PKWs gesperrt. Zwar sorgt der Karneval der Kulturen auch in diesem Jahr wieder für Einschränkungen auf vielen Buslinien. Doch das Festgelände ist von mehreren U-Bahnhöfen aus gut zu Fuß erreichbar: Vom U-Bahnhof Hallesches Tor (U1, U3, U6), Mehringdamm (U6, U7), Südstern (U7), Hermannplatz (U7, U8) und dem S- und U-Bahnhof Yorckstraße (S1, S2, U7). Zwei bewachte kostenlose Fahrradparkplätze gibt es außerdem. Aufs Festgelände selbst können keine Räder mitgenommen werden.

Wie sicher ist der Karneval der Kulturen?

Für den Karneval der Kulturen 2019 wurden die Sperrzonen erweitert und erstmals Videokameras installiert. An der Umzugsstrecke und auf dem Festgelände würden zwölf deutlich gekennzeichnete Kameratürme aufgestellt, erklärte Karneval-Leiterin Nadja Mau rbb|24. Die Kamerabilder sollen in die Koordinierungsstelle übertragen werden, wo die Veranstalter im Falle einer Gefahrensituation Polizei, Feuerwehr oder Ordnungsdienst verständigen könnten. Noch ist nicht geklärt, ob die Kameras auch in den kommenden Jahren eingesetzt werden. Die Veranstaltungsordnung sei hingegen unverändert und nicht verschärft worden, erklärte die Karnevalsleitung auf Anfrage. Rucksäcke, Hocker oder alkoholische Getränke mitzunehmen, auf Masten zu klettern oder "Tonwiedergabegeräte zu betreiben" - das ist zwar bei vielen Besuchern eine liebe Gewohnheit geworden, wird meist auch geduldet, ist aber gleichwohl verboten. Weitere Sicherheitsmaßnahmen sind unter anderem Verkehrssicherung, Entfluchtungs- und Sperrmöglichkeiten, Durchgangssperren auf einigen Straßen zwischen dem Umzug und dem Fest, Unfallhilfestellen sowie der Einsatz von professionellen sogenannten "Guardian Angels" zur Kommunikation mit den Besuchern. Personen- und Taschenkontrollen gibt es jedoch nach Angaben der Veranstalter auch in diesem Jahr nicht. Wegen der vielen Besucher ist die Berliner Polizei auch in diesem Jahr mit mehr Beamten vor Ort. Mobile Wachen sind zudem auf folgenden Standorten im Einsatz: - Ecke Johanniterstraße / Zossener Straße

- Mehringdamm südlich der Gneisenaustraße

- Baerwaldstraße südlich der Gneisenaustraße

- Fichtestraße nördlich der Hasenheide Absolute Sicherheit, so die Veranstalter, könne dies nicht bieten. Jeder Einzelne müsse für sich eine Entscheidung für oder gegen den Besuch einer großen öffentlichen Veranstaltung in der Innenstadt treffen.

Bild: rbb/Hennig

Was ist eigentlich die Idee hinter dem Karneval-Marathon?

Der Karneval der Kulturen versteht sich als multikulturelles Fest der Weltoffenheit. Erstmals fand er zu Himmelfahrt am 15. und 16. Mai 1996 vor 50.000 Besucherinnen und Besuchern statt. Mittlerweile werden rund 1 Million Karnevalsbesucher erwartet. Auch die Teilnehmerzahl ist stetig angestiegen, von rund 2.000 auf über 4.000. Der Träger des KdK ist seit 2016 die Piranha Arts AG.



infos im netz rbb karneval.berlin - Karneval der Kulturen Infos rund um den Karneval der Kulturen vom 7. bis 10. Juni 2019



Wie finanziert sich der Karneval der Kulturen?

Finanziell steht der Karneval der Kulturen auf sicheren Beinen: Die Veranstaltung wird mit 830.000 Euro aus den Mitteln der Kulturverwaltung gefördert. Darüber hinaus gibt es Sponsorenhilfe: Teils mit Geld, teils durch Sachleistungen sind die Berliner Sparkasse, die Wasserbetriebe, die GSG (Gewerbesiedlungs-Gesellschaft Berlin) sowie die Johanniter-Unfall-Hilfe dabei. Insgesamt kostet die viertägige Megaparty rund 1.7 Millionen Euro. Doch die rund eine Million Besucher spülen auch ordentlich Geld in die Kassen der Stadt zurück: 2011 errechnete die Investitionsbank Berlin (IBB), dass der Karneval der Kulturen für den Zeitraum von fünf Jahren 53,2 Millionen Euro erwirtschaftete - unter anderem durch Übernachtungen, Gastronomie, Verkauf und Verkehrsbetriebe.

Und das Wetter?

Wird sonnig bis heiß: Für das Pfingstwochenende werden nach Daten der Meteogroup Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad erwartet.



Halteverbote und Sperrungen zum Karneval der Kulturen

Bild: rbb|24

Verkehrsinfos Karneval der Kulturen Straßensperrungen Donnerstag 10 Uhr bis Dienstag, 10 Uhr:

Zossener Straße zwischen Baruther Straße und Waterloo-Ufer, Blücherstraße zwischen Mehringdamm und Brachvogelstraße Donnerstag 18 Uhr bis Montag, 6 Uhr:

Nostizstraße Donnerstag, 18 Uhr bis Dienstag, 6 Uhr:

Baruther Straße, Tempelhofer Ufer/Waterloo-Ufer zwischen Mehringdamm und Zossener Straße Sonntag, 7 Uhr bis Montag 4 Uhr:

Gneisenaustraße und Hasenheide, Yorckstraße ab Katzbachstraße Sonntag, 11 Uhr bis Montag 4 Uhr:

Mehringdamm Sonntag, 14 Uhr bis Montag 4 Uhr:

Hermannplatz, Lützowufer/Schöneberger Ufer ab Potsdamer Straße

Einschränkungen bei Buslinien Die ersten Sperrungen für das Straßenfest beginnen bereits am Donnerstagvormittag , 6. Juni. Bis Dienstagfrüh, 11. Juni, werden die Linien M41, 248, N1 und N42 im Veranstaltungsbereich umgeleitet oder verkürzt.



Wegen des Straßenumzugs am 9. Juni gibt es Einschränkungen auf den Linien M19, M29, 140, 171, 194 und 248 . Die umgeleitete Linie M41 bietet durch die Haltestelle Wilmsstraße dann eine zusätzliche Anbindung an das Festgelände. Die Linie M29 wird über Potsdamer Straße – Potsdamer Platz – Stresemannstraße umgeleitet Am Samstag wird die Linie 140 am Nachmittag zeitweise umgeleitet. Grund ist der am Samstag stattfindende Umzug zum Kinderkarneval der Kulturen. Aus dem gleichen Grund endet die Linie M29 von etwa 13.30 bis 15 Uhr am Oranienplatz.

Mehr U-Bahnen auf fünf Linien Auch in den U-Bahnen wird es deutlich voller als sonst. Deswegen verstärken die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) von Freitag bis Samstag das Angebot. Die Züge der U1 und U3 verkehren bis 0:30 Uhr im 5-Minuten-Takt, in der Nacht zum Montag bis 2 Uhr. Auf der U6 fahren die Züge an allen Festtagen bis 2 Uhr nachts mit der größtmöglichen Länge. Außerdem fährt die Linie am Sonntag zwischen den Bahnhöfen Tempelhof und Kurt-Schumacher-Platz außerplanmäßig zwischen 9 Uhr und 0:30 Uhr im 5-Minuten-Takt. Für den Umzug am Sonntag verstärkt die BVG auch die Linien U7 und U8. Die U7 fährt von 9 bis 23 Uhr zwischen den Bahnhöfen Fehrbelliner Platz und Grenzallee durchgehend alle fünf Minuten. Auf U7 und U8 fahren bis 2 Uhr nachts Züge mit der größtmöglichen Länge. Außerdem gibt es von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag auf allen U-Bahnlinien außer U4 und U55 einen durchgehenden Nachtverkehr

