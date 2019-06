Ein 20-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in Berlin-Köpenick von einer Jugendgruppe schwer verletzt worden.



Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann gegen Mitternacht in einer Tram in der Müggelheimer Straße unterwegs, als etwa zehn Jugendliche einstiegen und eine 18-Jährige bedrängten. Als der 20-Jährige die Gruppe bat, die junge Frau in Ruhe zu lassen, sollen die Jugendlichen demnach auf ihn eingeschlagen haben.



Als der Angegriffene kurzzeitig das Bewusstsein verlor, sollen ihm die Angreifer zudem sein Basecap und seine Lautsprecherbox geraubt haben. Anschließend flüchtete die Gruppe. Der 20-Jährige kam mit einem Nasenbeinbruch und weiteren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus.