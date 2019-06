Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat ein neues verkehrspolitisches Experiment in der Bergmannstraße begonnen. Dort liegen seit Mittwoch große Findlinge am Straßenrand. Die Felsbrocken sollen die Begegnungszone vor der Marheineke-Markthalle sichern und zugleich das Falschparken in der Baustelle auf der Friesenstraße verhindern. Dort wird gerade die Fahrbahn erneuert, allerdings hätten Autofahrer zuletzt immer wieder das absolute Halteverbot missachtet. "Dadurch wird die termingerechte Fertigstellung gefährdet", so der Bezirk in einer Mitteilung.