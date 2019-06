Sechs Männer wegen Drogenhandel in Kreuzberg vor Gericht

Eine mutmaßliche Bande von Drogenhändlern soll ihre illegalen Geschäfte wochenlang in einer Art "Schichtsystem" betrieben und in Berlin-Kreuzberg rund 12.000 Konsumeinheiten verkauft haben. Rund ein Jahr später hat am Dienstag vor dem Landgericht der Prozess gegen sechs Männer begonnen.

Laut Staatsanwaltschaft soll die Gruppierung mehr als sechs Kilogramm Kokain verkauft und dadurch etwa 430.000 Euro erlangt haben. Vier der 24- bis 29-Jährigen hätten als Bandenmitglieder agiert. Ob sich die Angeklagten zu den Vorwürfen äußern werden, blieb zu Prozessbeginn am Dienstag offen.