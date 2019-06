Schwer verletzt worden ist am Samstagabend ein Kind in Berlin-Marzahn, nachdem eine Autofahrerin eine rote Ampel ignoriert hat.



Laut Polizei fuhr die 35-jährige auf dem Blumberger Damm von der Mehrower Allee aus kommend in Richtung Landsberger Allee. An der Rudolf-Leonhardt-Straße passierte die Autofahrerin bei Rot den Kreuzungsbereich und erfasste kurz darauf den neunjährigen Jungen. Das Kind war mit seinem Fahrrad vom Gehweg aus kommend auf die Fahrbahn gefahren.



Der Junge musste im Krankenhaus notoperiert werden. Der Blumberger Damm war an der Unfallstelle mehrere Stunden lang gesperrt.