Die Berliner Polizei will die Geschwindigkeit von Autofahrern künftig stärker mit neuen, unauffälligen und mobilen Blitzgeräten kontrollieren. Wegen des "hohen Überraschungeffekts" werde man zunehmend auf mobile Überwachungen setzen, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss. Zwei automatisch funktionierende Blitzgeräte werden seit Februar an immer wieder wechselnden Orten getestet.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) beklagte, das Klima im Berliner Straßenverkehr sei "in den letzten Jahren insgesamt angespannter" geworden. Es gebe mehr Konflikte und mehr Aggressivität. Daher kontrolliere die Polizei intensiver und überwache den Verkehr stärker. Das hatten die Regierungsfraktionen von SPD, Linken und Grünen gefordert, weil viele Raser und Rotlicht-Sünder nicht erwischt würden.