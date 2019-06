Ein junger Berliner Fast-Kriminalkommissar stellt ein Video ins Netz, in dem er Bestellungen in einem Café aufgibt und nicht bezahlt. Dafür wurde er nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts zu Recht entlassen, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Das Youtube-Video erwecke den Eindruck betrügerischen Verhaltens. Damit seien Zweifel an der charakterlichen Eignung für den Polizeidienst sowie die Entlassung gerechtfertigt, so das Gericht.