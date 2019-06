Bild: dpa/Geisler-Fotopress

Pride Parade in Berlin - Die "Krüppelbewegung" akzeptiert auch "Normalgestörte"

21.06.19 | 20:31 Uhr

Menschen mit Behinderung oder psychischen Problemen demonstrieren bei der Berliner Pride Parade für Barrierefreiheit und gegen Diskriminierung. Das Motto "behindert und verrückt feiern" zelebriert bewusst einen Akt der Selbstermächtigung. Von Carmen Gräf



Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Pride Parade wollen am Samstag in Berlin erneut gegen Diskriminierung demonstrieren: fröhlich und selbstbewusst, nach dem Vorbild der Mad Prides, die es schon lange in Kanada und in den USA gibt. Und sie greifen dabei Gedanken aus der sogenannten Krüppelbewegung auf. Paula, die nur mit Vornamen genannt werden möchte, hat die Pride Parade in Berlin im Jahr 2013 mit begründet: "Die Krüppelbewegung hat diesen Begriff verwendet, um sich einen abwertenden Begriff positiv anzueignen – und so ähnlich machen wir das auch mit unserer Parade. Deshalb heißt es ja, 'behindert und verrückt feiern', wir versuchen also zwei Begriffe, die eher diskriminierend verwendet werden, uns positiv anzueignen."

Ein schönes Leben jenseits der "Norm"

Stefan stieß vor drei Jahren zum Organisationsteam dazu. Dahinter steckt kein Verein – das Team setzt sich aus Einzelpersonen zusammen, erklärt Stefan. Er findet, dass niemand wegen einer sicht- oder unsichtbaren Behinderung aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden darf. "Wir wollen Menschen mit psychiatrischen Diagnosen und Menschen, die behindert sind, zusammenbringen", betont er, "wir wollen, dass Stigmatisierung abgebaut wird, Barrierefreiheit gewährleistet wird, wir wollen, dass sich die Menschen vernetzen, dass die Menschen sich so zeigen, wie sie sind." Dass ein schönes Leben möglich sei, auch wenn sie aus der "Norm" fielen. Bis zu 2.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen kamen jeweils in den letzten Jahren zu den Pride Parades: Menschen mit und ohne Rollstuhl, mit körperlichen oder psychischen Einschränkungen. Mit dem Umzug, aber auch mit einer Schlusskundgebung wollen sie in der Stadt auffallen, sich Gehör verschaffen. Es sollen diejenigen eine Stimme bekommen, die sonst an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, etwa indem sie in der Psychiatrie ruhig gestellt werden.

Veranstalter verleihen die "Glitzerkrücke"

Finanziert wird die Pride Parade über Spenden, Fördermittel und viel Eigeninitiative. Bei der Vorbereitung geht es darum, Barrieren abzubauen: Die Strecke darf nicht zu lang sein, und irgendwie berollbar, sagt Paula. Außerdem wird so viel wie möglich in Gebärdensprache übersetzt. Es gibt zudem einen Ruhewagen und am Südblock einen Ruheraum für alle, denen der Rummel zu viel wird. Die Veranstalter verleihen auch eine Auszeichnung: die "Glitzerkrücke". Ein Negativpreis für Vereine, Unternehmen, Institutionen oder Gesetze, die Menschen mit Behinderungen ausgrenzen oder benachteiligen.

Die Pride Parade startet am Samstag um 15 Uhr an der Jannowitzbrücke in Berlin mit einer Kundgebung. Der Zug zieht dann über die Heinrich-Heine-Straße zum Kottbusser Tor. Dort gibt es ab 18 Uhr ein Bühnenprogramm, das von behinderten Menschen gestaltet wird. Auftreten werden die Crazy Boys und Alice Dee. Es sind übrigens auch Nichtbehinderte bei der Pride Parade willkommen. Sie werden hier "Normalgestörte" genannt.

Sendung: Abendschau, 21.06.2019, 19.30 Uhr