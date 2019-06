In den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind in Berlin 13 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet worden. Laut Polizei waren darunter acht Fußgänger, drei PKW-Insassen und zwei Fahrradfahrer. Ein Mann, der am 26. Juni bei einem Sturz mit dem Fahrrad starb, ist in der Statistik nicht aufgeführt, weil noch unklar ist, ob es gesundheitliche Gründe für den Tod gab.

Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2018 hatte die Zahl der Verkehrstoten bei 45 gelegen. Ein Jahr zuvor waren es 36, was der niedrigste Stand seit Jahrzehnten war.