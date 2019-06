Temposünder in Steglitz

Ein Autofahrer hat sich in Berlin-Steglitz eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Zivilpolizisten bemerkten am Sonntagmittag auf der Stadtautobahn A103 einen Sportwagen, der mit abgelaufener TÜV-Plakette in Richtung Schloßstraße unterwegs war. Als sie ihn kontrollieren wollten, gab der 49-Jährige Gas und raste mit bis zu 160 Stundenkilometern durch den Feuerbachtunnel. Erlaubt ist dort nur Tempo 80.