Ein mutmaßlicher Taschendieb ist auf der Flucht vor Zivilfahndern von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Unfall passierte am Freitagnachmittag auf dem Kaiserdamm, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sanitäter brachten den 21-Jährigen mit Kopf- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus. Bei einem 26-jährigen mutmaßlichen Komplizen, der festgenommen wurde, fanden die Fahnder eine EC-Karte einer Frau. Diese gab an, dass ihr auf dem Weg vom Zentralen Omnibusbahnhof durch die Unterführung in Richtung S-Bahnhof Messe Nord die Geldbörse gestohlen worden war.