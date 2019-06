Ein Betrunkener hat drei Sanitäter in Berlin-Tempelhof mit Reizgas angegriffen und verletzt. Der Rettungswagen der Sanitäter hielt in der Nacht zu Donnerstag an einer Kreuzung, als zwei Männer die hintere Tür des Wagens öffneten und einsteigen wollten, wie die Polizei mitteilte. Ein Sanitäter verhinderte das demnach. Einer der beiden Männer, der deutlich betrunken war, soll sich bedrohlich vor dem Sanitäter aufgebaut haben. Als dieser drohte, die Polizei zu rufen, gingen die Männer.