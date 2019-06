Die Berliner Wasserbetriebe (BWB) wollen künftig verstärkt Rückstände von Medikamenten aus dem Trinkwasser filtern. Wie die " Berliner Morgenpost " (Sonntag) berichtet, soll am Klärwerk Schönerlinde bis 2022 eine Anlage gebaut werden, die Medikamentenrückstände aus dem dort geklärten Abwasser herausholt.

Nach einer Stichprobe der Stiftung Warentest seien im Berliner Trinkwasser Spurenstoffe aus drei Wirkstoffen gefunden worden, schreibt die Zeitung weiter. Anlass zur Sorge sieht die Stiftung aber nicht. Generell hätten die in Trinkwässern gefundenen Spuren eine geringe Konzentration. Dennoch mahnt das Umweltbundesamt, Medikamente sollten nicht in der Toilette entsorgt werden. Die meisten Arzneimittel könnten in den Restmüll gegeben werden, zudem würden einige Apotheken nicht verbrauchte Medikamente zurücknehmen.