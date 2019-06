Bei einem Unfall in Wedding sind in der Nacht auf Sonntag eine Frau und vier Männer verletzt worden.



Nach Angaben der Polizei befuhr ein 20-Jähriger gegen 1.15 Uhr mit einem Mercedes die Seestraße in Richtung Stadtautobahn. Zunächst soll er an der Sylter Straße und dann an der Straße Dohnagestell rote Ampeln überfahren haben. Dort stieß der 20-Jährige mit einer entgegenkommenden, links bei Grün abbiegenden BMW-Fahrerin zusammen. Der Mercedes fuhr darauf gegen einen Lichtmast und ein Fußgängerschutzgitter und kam erst nach einigen Metern zum Stehen.



Der Mercedes-Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer sowie die 54-jährige BMW-Fahrerin und ihr 55-jähriger Ehemann wurden leicht verletzt. Ein 21-Jähriger, der hinten im Mercedes gesessen hatte, musste dagegen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.