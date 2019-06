Das Ordnungsamt hat am Samstag den Aufbau der sogenannten Thaiwiese in Berlin-Wilmersdorf verhindert. Auch Polizisten waren im Preußenpark im Einsatz, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag dem rbb sagte. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" berichtet.



Dem Bericht zufolge sollen die Beamten den gesamten Samstag über die Parkordnung und Grünanlagenverordnung durchgesetzt haben. Der Verkauf von Waren - also auch von Thai-Food der jahrelang geduldeten Straßenküchen - wurde demnach untersagt. Übereinstimmenden Berichten in sozialen Medien zufolge waren die Stände am Sonntag wieder aufgebaut, Besucher genossen bei heißem Wetter Getränke und Speisen.