Weil sie Scheinehen arrangiert und dadurch Nicht-EU-Bürgern illegal Aufenthaltsrechte in Deutschland verschafft haben sollen, stehen vier Angeklagte vor dem Berliner Landgericht. Zwei der mutmaßlichen Mitglieder einer Schleuserbande haben zu Prozessbeginn am Montag gestanden. Mit gefälschten Dokumenten hätten sie Scheinehen in Dänemark organisiert, erklärte ein 41-Jähriger. Ein mitangeklagter Jurist aus Berlin schwieg zunächst.