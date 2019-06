Erneut wollen Berliner Taxifahrer am Donnerstag ihre Arbeit niederlegen. Eine Demonstration mit 500 Teilnehmern samt Fahrzeugen ist nach Polizeiangaben angemeldet. Die Berliner Taxiverbände sind unzufrieden mit der Arbeit von Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen). "Die Fahrer von Uber und Co fühlen sich in Sicherheit - denn die Verwaltung schläft, schaut zu und unternimmt nichts. Berlin ist keine Bananenrepublik", sagte Hermann Waldner, Vizepräsident des Bundesverbandes Taxi, am Mittwoch in einer Pressemitteilung.



Die Taxifahrer wollen um 12.00 Uhr vor der Verkehrsverwaltung demonstrieren. Die Polizei rechnet wegen der Demo nur mit geringen Verkehrseinschränkungen, hieß es am Mittwoch.