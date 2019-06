Fliegerbombe in Berlin-Mitte soll noch Freitag entschärft werden

In Berlin-Mitte ist am Freitag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die 100-Kilo-Bombe muss laut Polizei noch am selben Tag entschärft werden. Es müssen Straßen gesperrt werden, wann ist noch nicht klar.