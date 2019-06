In einem historischen Kiosk in Berlin-Dahlem hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Das Feuer war kurz vor Mitternacht im Reetdach des Gebäudes am U-Bahnhof Dahlem ausgebrochen, wie die Einsatzleitung der Berliner Feuerwehr rbb|24 bestätigte. Die Feuerwehr war demnach mit 30 Kräften im Einsatz und holte teilweise das Reet vom Dach, um das Feuer zu bekämpfen. Um 2:44 Uhr sei der Brand unter Kontrolle gewesen.

Weil sich der Kiosk direkt an den Gleisen befindet und Löschschaum auf die Schienen lief, musste der U-Bahnverkehr unterbrochen werden. Auch am Morgen war der Verkehr auf der Linie U3 noch beeinträchtigt, wie die BVG auf ihrer Internetseite mitteilte. Demnach ist die U3 bis auf Weiteres zwischen den Bahnhöfen Breitenbachplatz und Freie Universität unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Großraumtaxen sei eingerichtet. Alternativ könnten im gestörten Bereich die Buslinien M11, X11, X83, 110 und 118 genutzt werden.

Die Feuerwehr meldete zudem einen Rettungseinsatz, der den Verkehr auf der Linie U3 ebenfalls beeinträchtigt.