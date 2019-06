Brennende Gasleitung in Luckau löst Stromausfall aus

Eine Gasleitung hat am Samstag in Luckau (Dahme-Spreewald) gebrannt. Anwohner in umliegenden Häusern mussten vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Niemand wurde verletzt.

Wie die Feuerwehr dem rbb mitteilte, haben die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich der Gasleitung kontrolliert ausbrennen lassen und diesen anschließend dem Gasversorger übergeben.

Wegen des Brandes fiel in Teilen von Luckau vorübergehend der Strom aus, wie die Stadtwerke mitteilten. Zur Brandursache ist bisher nichts bekannt.