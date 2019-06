In einem Autoverwertungsbetrieb in Alt-Hohenschönhausen ist am späten Sonntagnachmittag ein Feuer in einem Reifenlager ausgebrochen. Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte, brannte es in einer eingeschossigen Lagerhalle auf dem Gewerbegelände an der Gehrenseestraße. Dort seien Reifen und Ersatzteile in Brand geraten.

Den Angaben zufolge, war der Brand am Sonntagabend unter Kontrolle. Es werde aber "noch Stunden dauern", bis die Flammen endgültig gelöscht seien, sagte der Sprecher. Er rechne damit, dass die Arbeiten noch bis zum Montagmorgen dauern.