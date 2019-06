Abgebranntes Handelcentrum in Strausberg

Die Flammen des Großbrandes waren bis Berlin zu sehen: Am späten Samstagabend brannte in Strausberg ein großes Einkaufszentrum aus. Die Polizei hat Indizien dafür, dass der Brand gelegt worden sein könnte - und bittet um weitere Zeugenhinweise.

Nach dem Großbrand in einem Einkaufszentrum in Strausberg (Märkisch-Oderland) hat die Polizei Indizien dafür, dass das Feuer gelegt worden sein könnte. "Wir müssen jedoch erst einmal die Ergebnisse der Brandermittler abwarten, um eine definitve Aussage treffen zu können", sagte der Sprecher der Polizeidirektion Ost, Ingo Heese, rbb|24 am Montagmorgen.

Die Kriminaltechniker konzentrieren sich besonders auf das Reifenlager einer Autowerkstatt, von dem der Brand ausging. Die BZ Berlin meldet in dem Zusammenhang, Zeugen hätten zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zwei 12-Jährige gesehen, die vom Tatort wegrannten. Der Polizeisprecher sagte dazu: "Diese Informationen nehmen wir auf und werden weitere Ermittlungen dazu durchführen"

Es hätten sich noch keine Zeugen gemeldet, die jemanden gesehen haben, der den Brand gelegt hat. "Wir sind sehr daran interessiert, weitere Zeugenaussagen zu erhalten und auszuwerten", so der Sprecher.