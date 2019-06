In Strausberg (Märkisch-Oderland) ist am Samstagabend ein Großbrand in einem Einkaufszentrum ausgebrochen. Laut ersten Informationen brannten ein Reifenlager und Teile der Ladengeschäfte. Die Feuerwehr war am Abend nach eigenen Angaben mit rund 30 Fahrzeugen im Einsatz. Informationen über Verletzte gab es bislang noch nicht.