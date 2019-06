Muss Silvio S., der Mörder von Elias und Mohamed, nach seiner lebenslangen Haftstrafe in Sicherungsverwahrung? Darüber entscheidet am Freitag das Landgericht Potsdam. Im ersten Urteil hatten die Richter eine Sicherheitsverwahrung abgelehnt.

Im Revisionsprozess gegen den verurteilten Kindermörder Silvio S. will das Landgericht Potsdam am Freitag (13.00 Uhr) über eine Sicherungsverwahrung für den 36-Jährigen entscheiden. Der Mann war nach der Ermordung der beiden Jungen Elias (6) und Mohamed (5) bereits vor drei Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zudem stellten die Richter eine besondere Schwere der Schuld fest.

Ein Gericht, so steht es in Paragraf 66 Strafgesetzbuch, ordnet Sicherungsverwahrung an, wenn der Angeklagte "infolge eines Hanges zu erheblichen Straftaten […] zum Zeitpunkt der Verurteilung für die Allgemeinheit gefährlich ist". Im Fall von Silvio S. hatte der BGH die Sicherungsverwahrung auch für "verhältnismäßig" gehalten. Zwar müsse eine lebenslange Strafe grundsätzlich vollstreckt werden, bis der Angeklagte nicht mehr als gefährlich gelte. Trotzdem sei es möglich, "trotz geringer praktischer Auswirkungen" zusätzlich die Sicherungsverwahrung zu verhängen. Nicht zuletzt, weil der Verurteilte dann bei Therapien vorgezogen werde, argumentierte der BGH.