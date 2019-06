Im Zugverkehr von und nach Cottbus sowie im Großraum Lausitz und Spreewald kommt es am Wochenende zu erheblichen Einschränkungen. Wie die Bahn am Freitag mitteilte, sind kurzfristige Personalausfälle der Grund dafür, dass zahlreiche Züge komplett ausfallen werden.

Wer am Samstag oder Sonntag mit der Regionalbahn-Linie RB 24 aus dem Spreewald nach Berlin-Lichtenberg oder in umgekehrter Richtung von Berlin aus in den Spreewald oder bis nach Cottbus fahren will, sollte sich daher auf der Website der Bahn genau erkundigen, ob sein Zug auch tatsächlich fährt.

An beiden Tagen werden insgesamt zehn Züge ausfallen.



Dasselbe gilt für die Regionalbahn-Verbindungen von Cottbus in Richtung Süden oder Westen. Dort sind der RE 10 zwischen Cottbus und Leipzig, die Linien RB 10, RB 43 und RB 49 zwischen Cottbus und Falkenberg bzw. Herzberg (beide Elbe-Elster) sowie der RE 18 und der RE 15 zwischen Cottbus und Dresden betroffen.

Auf diesen Streckenabschnitten werden am Samstag und Sonntag laut Bahn insgesamt 28 Züge ausfallen.