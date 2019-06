Die jüngsten Gewitter am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag haben in Berlin und Brandenburg nur verzeinzelt Schäden angerichtet. Bei Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) stürzten am frühen Freitagmorgen mehrere Bäume um. Zudem liefen nach Angaben der Feuerwehr einige Keller voll.

Entwurzelte Bäume mussten die Einsatzkräfte auch schon am Donnerstagnachmittag in Baruth (Teltow-Fläming) beseitigen. In Ostbrandenburg war wegen umgekippter Bäume und einer Schlammlawine die Bundesstraße 168 zwischen Fürstenwalde und Beeskow (beides Oder-Spree) vorübergehend nicht befahrbar.



In Berlin ist es nach Angaben der Feuerwehr ruhig geblieben. Größere Gewitterschäden wurden nicht bekannt.