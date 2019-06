Aufgrund eines Munitionsfundes im Industriegebiet Quenz sperrt die Polizei am Donnerstag ein Gebiet in Brandenburg an der Havel. Die Stadt verfügt, dass alle Menschen den Sperrkreis innerhalb von 800 Metern Radius bis 8 Uhr in der Früh aus Sicherheitsgründen verlassen müssen.

Betroffen seien gut 70 Bewohner von zwei Straßen, die am Morgen ihre Wohnungen verlassen müssten, sagte Stadtsprecher Jan Penkawa am Dienstag. Auch zwei Firmen in einem Gewerbegebiet müssten ihre Räume verlassen. Ebenso müsse der Schiffsverkehr auf dem Quenzsee und einem Teil des Plauer Sees für die Dauer der Aktion eingestellt werden.