Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern - Rauchschwaden ziehen von Lübtheen bis in die Prignitz

30.06.19 | 22:41

Nicht nur in Brandenburg kommt es wegen der anhaltenden Trockenheit und Hitze immer wieder zu Waldbränden. Auch in Mecklenburg-Vorpommern muss die Feuerwehr beinahe regelmäßig zu Großeinsätzen ausrücken, so auch in Lübtheen (Ludwigslust-Parchim), wo sich ein Waldbrand am Sonntag auf einer Fläche von rund 300 Hektar ausgebreitet hat.

"Massive Rauchentwicklung in der gesamten Westprignitz"

Wegen des Brandes werden auch weiter entfernte Landstriche in Mitleidenschaft gezogen. Wie rbb-Mitarbeiter berichten, zogen die Rauchschwaden wegen des ungünstig stehenden Windes am Sonntag von Lübtheen bis in die westliche Prignitz und sogar bis ins Havelland hinunter. Die Regionalleitstelle Nordwest gab am Nachmittag eine Gefahreninformation heraus, mit der vor einer "massiven Rauchentwicklung in der gesamten Westprignitz" gewarnt wurde.

Landrat ruft Katastrophenalarm aus

Wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtet [externer Link], rief der zuständige Landrat, Stefan Sternberg (SPD), nach einer Lagebesprechung um 18.45 Uhr Katastrophenalarm aus. Damit geht die Verantwortung für den Feuerwehreinsatz, ähnlich wie vor kurzem beim großen Waldbrand in Jüterbog (Teltow-Fläming), auf den Landkreis über.

Wie in Jüterbog befindet sich auch in Lübtheen ein ehemaliger Truppenübungsplatz in der Nähe. Da der Boden munitionsbelastet ist, darf sich die Feuerwehr den betroffenen Arealen laut NDR nur bis auf 1.000 Meter nähern. Wegen der starken Ausbreitung des Feuers am Boden ordnete der Landkreis am Abend die Evakuierung von Alt Jabel an. 280 Einwohner sind davon betroffen. Ein Ferienlager mit hundert Kindern sollte aufgelöst werden.