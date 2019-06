Zum Arzt in 15 Minuten - allerdings nur mit Auto

Trotz des vielfach beklagten Ärztemangels in ländlichen Regionen ist der jeweils nächste Hausarzt in Brandenburg gut zu erreichen. Das geht aus Angaben von Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) sowie aus neuen Übersichtskarten hervor, die jetzt online gestellt wurden.

Ein Auto vorausgesetzt, können demnach 99,2 Prozent aller Brandenburger innerhalb von 15 Minuten den nächstgelegenen Hausarzt erreichen, 98,8 Prozent einen Zahnarzt. Genauso lange dauere es für knapp 87 Prozent aller Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre, die Kinderärzte oder die Kinderheilkunde in Krankenhäusern suchen.

"Keine Region ist in diesem wichtigen Lebensbereich abgehängt", teilte Karawanskij am Sonntag mit. Ambulante und stationäre Angebote sowohl in berlinnahen als auch berlinfernen Regionen seien mit dem Auto grundsätzlich gut zu erreichen.

Klar sei auch, dass nicht nur die reine Fahrzeit mit dem Pkw dazu gehöre, sondern auch Faktoren wie Öffnungszeiten und Termin-Vergaben für die Patienten entscheidend seien.

Die Übersichtskarten zeigten, dass es im Flächenland Brandenburg wohnortnah ambulante Versorgungsangebote gebe [externer Link], sagte Peter Noack, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung. Dazu würden auch die elf ärztlichen Bereitschaftspraxen beitragen, die an den Notaufnahmen von Krankenhäusern arbeiten. Bis 2020 soll ihre Zahl auf 20 steigen.