In Brandenburg lagern noch immer riesige Mengen Bomben, Minen, Granaten und Kleinmunition aus dem Zweiten Weltkrieg. Kein anderes Bundesland muss nach Angaben von Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) für die Beseitigung alter Kampfmittel so viel Geld ausgeben wie Brandenburg. Und das, obwohl viele Blindgänger bereits entfernt sind.

In diesem Jahr seien bis Juni rund 165 Tonnen Kampfmittel und Teile davon geborgen worden, teilte der Kampfmittelbeseitigungsdienst am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam mit. Im gesamten vergangenen Jahr wurden demnach rund 326 Tonnen geborgen, im Jahr 2017 waren es etwa 280 Tonnen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sucht in Brandenburg systematisch nach Blindgängern im Boden, auch bei Bauarbeiten werden immer wieder Fliegerbomben entdeckt.