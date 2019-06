In Oranienburg müssen zwei Bomben entschärft werden

Großeinsatz am Donnerstag

Erneut müssen in Oranienburg zwei Weltkriegsbomben entschärft werden. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, werde dazu am Donnerstag ab 8 Uhr ein Sperrkreis eingerichtet.

Die zwei Blindgänger wurden auf dem Gewerbegebiet in der Lehnitzstraße entdeckt. Der Sperrkreis hat einen Radius von rund 1.000 Meter, betroffen sind etwa 9.500 Anwohner, der Bahnhof Oranienburg, das Krankenhaus, mehrere Kitas und Schulen sowie eine Seniorenresidenz.