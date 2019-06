Bild: dpa/Paul Zinken

Förderung durch Landesmittel - Waldbrand-Experte fordert mehr Löschwasser-Brunnen

28.06.19 | 18:00

Der Waldbrandschutz-Beauftragte in Brandenburg, Raimund Engel, hat mehr Löschwasser-Brunnen in Forstgebieten gefordert. Am Freitag sagte Engel dem rbb, private und kommunale Waldbesitzer sollten Brunnen sowie Zufahrtswege in ihren Waldstücken errichten.

Kilometerlange Wege bis zum nächsten See

Die Erfahrungen des vorigen Sommers hätten gezeigt, wie schwer es in manchen Gebieten sein kann, an ausreichend Löschwasser zu kommen. Um den Großbrand in Treuenbrietzen zu löschen, mussten Feuerwehrleute erst eine kilometerlange Leitung zu einem See legen. Deshalb will das Land nun den Bau neuer Löschwasserbrunnen gezielt fördern - und zwar mit dem Höchstsatz von bis zu 100 Prozent. Der Preis für Tiefbrunnen liege inzwischen bei 25.000 Euro. 19 Anträge habe das Landwirtschaftsministerium kürzlich bewilligt. Ob und inwieweit die Brunnen tatsächlich schon gebaut wurden, liege in der Verantwortung der jeweiligen Waldeigentümer, sagte ein Sprecher. Auch die Vizepräsidentin des Brandenburger Städte- und Gemeindebundes, Kerstin Hoppe, ermutigt die Kommunen mit Waldbesitz, sich um zusätzliche Löschwasser-Brunnen zu bemühen. Das Antragsverfahren sei zwar aufwändig, sagte Hoppe dem rbb, lohne sich aber auch für haushaltsschwache Gemeinden.

Pendelverkehr für Löschwasser-Beschaffung dauere zu lange

Besonders in abgelegenen Gebieten seien mehr Brunnen nötig, so Engel. Wenn die nächste Löschwasserstelle weit vom Brandort entfernt sei, verliere man sonst sehr viel Zeit für den Pendelverkehr dazwischen. Der größte Teil des Brandenburger Waldes - etwa zwei Drittel - gehört privaten Waldbesitzern. 25 Prozent besitzt das Land, sieben Prozent die Kommunen.



Die allermeisten Brände erfassen nicht mehr als einen Hektar