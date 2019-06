dpa/Christoph Soeder Audio: Inforadio | 07.06.2019 | Claudia Stern | Bild: dpa/Christoph Soeder

Bei Jüterbog - Entspannung, aber noch keine Entwarnung für Waldbrand

07.06.19 | 08:49 Uhr

Die Lage beim Waldbrand nahe Jüterbog hat sich nach dem Regen etwas entspannt. Wegen der vielen Glutnester auf dem ehemligen Truppenübungsplatz wird aber noch keine Entwarnung gegeben. Die Zahl der Einsatzkräfte könnte allerdings reduziert werden.

Der Waldbrand bei Jüterbog (Teltow-Fläming) ist nach Angaben der Regionalleitstelle Brandenburg noch nicht endgültig gelöscht. Wie ein Sprecher dem rbb am Freitagmorgen sagte, waren in der vergangenen Nacht noch etwa 180 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Regen, der am Donnerstag über das Brandgebiet zog, hat nach seinen Angaben nur wenig Entlastung gebracht.

Damit widerspricht die Regionalleitstelle der Einschätzung des Kreisbrandmeisters Tino Gausche vom Donnerstagabend. Der Einsatzleiter des Landkreises Teltow-Fläming hatte im rbb gesagt, nach mehreren Regenfällen seien am Donnerstagabend nur noch einzelne Glutnester übrig geblieben. "Der Regen hat uns jetzt hier deutliche Erleichterung gebracht", so Gausche. Insbesondere der zweite Regenschauer am Abend habe die Flammen auf der Brandfläche gelöscht. "Wir haben einzelne Glutnester noch, doch im Großen und Ganzen können wir hier zum jetzigen Zeitpunkt Entwarnung geben", sagte Gausche rbb24.

Einsatzleiter erwartet keine neue Ausbreitung des Brandes

Am Freitagmorgen präzisierte Gausche, die Randbereiche seien aktuell abgelöscht. In der Fläche müsse man abwarten, ob es im Verlauf des Vormittags wieder zu Rauchentwicklung kommt und dann reagieren. Tatsächlich gelöscht werden könne die Fläche nur durch einen ergiebigen Regen, sagte Einsatzleiter Gausche. Tausende kleiner Stellen, wie etwa Baumstümpfe oder umgekippte, würden weiter brennen. Eine Ausbreitung des Brandes erwartet er aber nicht: "Wenn jetzt alles wirklich optimal läuft, uns heute nichts verquer geht, dann könnten wir zum Wochenende soweit Entwarnung geben, dass wir langsam darüber nachdenken können, diese Fläche zu übergeben." Die Zahl der Einsatzkräfte kann voraussichtlich reduziert werden - auf etwa 80 bis 100 Mann. Es sollen 13 Löschfahrzeuge zum Einsatz kommen, außerdem ist ein Bergepanzer der Bundeswehr angefordert. Hubschrauber sollen erneut die Brandbekämpfung aus der Luft unterstützen.

Temperaturrückgang hilft

Auf erneuten Regen können sich die Einsatzkräfte zunächst nicht einstellen. Erst in der Nacht zu Samstag erwarten die Meteorologen einige Schauer. Aber auch der deutliche Temperaturrückgang helfe, sagte Einsatzleiter Gausche. Für Freitag würden 27 bis 29 Grad erwartet - in den vergangenen Tagen waren die Temperaturen teils deutlich über 30 Grad gestiegen. "Ob Wind aufkommt, müssen wir sehen", so Gausche weiter. Am Donnerstag hatte sich der Wind teils günstig auf die Löscharbeiten ausgewirkt, weil er die Flammen von den Rändern zurück auf den ehemaligen Truppenübungsplatz gedrückt hatte.

Abzug von Rettern nach Streit um Munitionsbelastung

Die Löscharbeiten auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz hatten sich am Donnerstag schwierig gestaltet und lange hingezogen. Dabei hatte sich der Brand auf eine Fläche von gut 800 Hektar ausgebreitet. Der Landkreis Teltow-Fläming hatte das Feuer am Donnerstag als Großschadenslage eingestuft und die vollständige Einsatzleitung übernommen.

Die Einsatzkräfte stehen auf dem Gelände wegen der Munitionsbelastung vor besonderen Herausforderungen - die auch noch für Streit sorgten. Der Bürgermeister von Jüterbog, Arne Raue, zog am Nachmittag 14 Feuerwehrleute der Stadt aus dem Einsatzgebiet ab. Die Situation für die Einsatzkräfte sei laut Raue wegen möglicher Reaktionen von Chemikalien im Boden zu gefährlich. Der Landesfeuerwehrverband Brandenburg kritisierte die Entscheidung, die Feuerwehr ohne Abstimmung mit der Einsatzleitung unter Hinweis auf die Munition abzuziehen. Dies sei nicht nachvollziehbar. Schließlich heiße das, die anderen die Arbeit machen zu lassen, sagte Verbandspräsident Werner-Siegwart Schippel. Man lasse seine Kameraden nicht im Stich.

Ehemalige Truppenübungsplätze können kaum beräumt werden

Der Landesfeuerwehrverband Brandenburg sieht hinsichtlich der Munitionsbelastung auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz kaum Chancen, dass Problem in den nächsten Jahren zu lösen. In der Praxis sei es sehr schwierig, solche Munitionsflächen zu räumen, sagte Verbandspräsident Werner-Siegwart Schippel der Deutschen Presse-Agentur. Zwar würden bereits Schneisen abgesucht, so dass beispielsweise Löschfahrzeuge bei Bränden näher heranfahren könnten. Allerdings gebe es viel zu viele solcher Gebiete. Kein anderes Bundesland habe so viele munitionsbelastete Flächen wie Brandenburg, sagte Schippel. Dazu komme, dass es an Fachpersonal bei den Munitionsbergungsdiensten fehle. Schippel forderte mehr Hilfe vom Bund. Das Land werde da teilweise allein gelassen.

Keine chemischen Gefahrstoffe

Nach Angaben des Landkreises sind seit Donnerstag Experten des Kampfmittelräumdienstes mit Messtechnik vor Ort. Dessen Leiter Peter Ewler erklärte, es sei auszuschließen, dass sich uranangereicherte Munition auf dem Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes befinde. Diese Munition sei nach Kenntnis des Dienstes dort nicht verschossen worden. Vor Ort war nach Angaben der Einsatzleitung des Landkreises auch die "Analytische TaskForce" (ATF) des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: "Die ATF war mit einem Messwagen präsent, der mit einem Fernerkennungssystem über große Entfernungen chemische Gefahren ausmachen kann." Bei den Untersuchungen seien keine chemischen Gefahrstoffe nachgewiesen worden.