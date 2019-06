Die örtliche Feuerwehr in Jüterbog (Teltow-Fläming) darf im Falle eines Waldbrandes den ehemaligen Truppenübungsplatz nicht mehr betreten und sich an den Löscharbeiten beteiligen. Das hat der parteilose Bürgermeister Arne Raue (parteilos) verfügt. Eine Ausnahme für dieses Verbot sei nur die Rettung von Menschen, sagte Raue dem rbb.

"Ich persönlich werde als Träger des Brandschutzes definitiv keinem irgendwelche schlechten Nachrichten überbringen. Das verantworte ich nicht", so Raue. Man müsse, so der Bürgermeister weiter, keine Glaskugel bemühen, um zu wissen, dass es hier zu großen Schadenslagen kommen werde. "Das, was wir jetzt hier in den letzten Wochen erlebt haben, auch in der Dimension, ist nur ein Vorbote dessen, was hier kommen wird", begründete Raue seine Entscheidung.

Kritisiert wird diese Entscheidung von der Landrätin des Landkreises Teltow Fläming, Kornelia Wehlan (Linke) und dem Präsidenten des Landesfeuerwehrverbands Werner-Siegwart Schippel. Wehlan sagte, es gebe keine Hinweise auf chemische oder uranbelastete Kampfstoffe. Auch die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, die Eigentümer des Waldes ist und immer wieder Wege beräumt, hat nach eigenen Angaben dabei nie chemische Kampfmittel gefunden.

Schon während des Waldbrandes Anfang Juni auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz hatte Raue die Feuerwehrleute der Stadt aus dem Einsatzgebiet abgezogen. Die Situation für die Einsatzkräfte sei laut Raue wegen möglicher Reaktionen von Chemikalien im Boden zu gefährlich, hatte er die Entscheidung zu diesem Zeitpunkt begründet. Der Landkreis hingegen hatte erklärt, dass Experten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe dort keine chemischen Gefahrenstoffe entdeckt hätten.