In Brandenburg sind im vergangenen Jahr acht neue illegale Abfall-Lager entdeckt worden: unter anderem in den Landkreisen Prignitz, Oder-Spree und Elbe-Elster. Das teilte das Umweltministerium in Potsdam auf eine Anfrage der Landtagsfraktion von Bündnis90/Die Grünen mit. In ganz Brandenburg gibt es demnach rund 130 illegale Abfallablagerungen.