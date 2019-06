Auf einem Gelände der Berliner Stadtreinigung in Neukölln ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Rund 6.000 Tonnen Sperr- und Hausmüll seien auf der Anlage an der Gradestraße in Flammen geraten, teilte die Feuerwehr mit.

Laut BSR handelte es sich um die Müllumladestation - der Recyclinghof war, entgegen erster Angaben, nicht betroffen. Wie die BSR am Montagmorgen mitteilte, ist das Feuer inzwischen gelöscht.



Die Rettungskräfte waren zwischenzeitlich mit 70 Kräften im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr riet Anwohnern, bei Rauchgeruch Türen und Fenster zu schließen. Schon 2015 und 2009 hatte es in dem Müllbunker in Neukölln gebrannt.