Winfried Hammann ist Vorstand der Projektentwicklung Bürgerstadt Aktiengesellschaft, die Bürger auf genossenschaftlicher Basis in Bauprozesse einbeziehen oder auch zu Bauherren machen will. Das will Hammann nun auf dem Areal an der Bucher Straße erreichen: "Es bietet sich hier an, eine Bürgerstadt Buch zu bauen, auf der vorrangig Baugruppen, Genossenschaften und sozial orientierte Unternehmen angesiedelt werden."

Das Gelände durch drei, vier Großinvestoren entwickeln zu lassen wie andernorts in der Stadt, lehnt er dagegen ab. Sein Mitstreiter Günter Fuderholz sieht Chancen für das Bürgerstadtprojekt vor allem, weil die Flächen zu rund 70 bis 100 Prozent im Eigentum des Landes Berlin seien. Zufrieden blickt er über das Maisfeld: "Alles, was Sie hier sehen, ist in Berlin-Besitz. Das haben wir an keiner anderen Ecke in der Stadt in dieser Dimension. Die 70 Prozent kommen zustande, wenn man sich das gesamte Gebiet von Buchholz bis Buch anguckt. Da gibt es auch noch größere private Teile. Aber hier gehört alles Berlin."