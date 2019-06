Zahlungsaufforderung per E-Mail

Die Brandenburger Polizei warnt Bürger vor gefälschten Bußgeldbescheiden, die von Betrügern in den vergangenen Tagen hundertfach per E-Mail verschickt worden sind. Die Polizei verschicke niemals Knöllchen per E-Mail, teilte die Behörde am Donnerstag mit und warnte davor, solche Mitteilungen anzuklicken.

Mögliche Anhänge könnten den Computer mit Schadsoftware infizieren. Dass hier Betrüger am Werk sind, ist den Angaben zufolge leicht zu erkennen: Der Text sei in fehlerhaftem Deutsch verfasst. Und: Das Datum der angeblichen Temposünde liege teilweise in der Zukunft. Schon bei einer Betreffzeile "Verstoß-Meldung" oder "Straf-Benachrichtigung" sollte der Empfänger misstrauisch werden - und bei der "echten Polizei" Anzeige erstatten.

Bereits am Mittwoch hatte die Polizei vor Telefonbetrügern gewarnt, die sich als Polizisten ausgeben, um an Ersparnisse, Schmuck oder andere Habseligkeiten älterer Menschen zu kommen. Den Geschädigten tischten die angeblichen Polizisten aberwitzige Geschichten von Einbrecherbanden in deren Nähe auf, um die Senioren über Wertgegenstände auszufragen, die sie bei sich gelagert hätten. Hereingefallen sei auf diese Masche glücklicherweise bislang niemand, erklärte die Polizei.