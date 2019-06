Der TXL fährt demnach ab dem 4. August nicht mehr vom Flughafen Tegel bis zum Alexanderplatz, sondern nur noch bis kurz hinter den Hauptbahnhof. Dadurch könne der Bus alle sechs, statt wie bisher alle zehn Minuten fahren. Zwischen Hauptbahnhof und Alexanderplatz verkehre dafür künftig die Linie 245, die aber im Gegensatz zum TXL an allen vorhandenen Haltestellen stoppe.

Der Berliner Flughafenbus TXL wird künftig eine verkürzte Strecke, dafür aber in einem dichteren Takt fahren. Das teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Montag mit.

Auch für andere Linien hat die BVG Veränderungen angekündigt. So soll es ab dem 4. August eine neue Buslinie 300 geben, die künftig von der Philharmonie über den Potsdamer Platz, Unter den Linden, Alexanderplatz bis zur Warschauer Straße verkehren wird. Dafür wird die Linie 200 nicht mehr Unter den Linden fahren, sondern über die Leipziger Straße bis zum S- und U-Bahnhof Alexanderplatz geleitet. Damit ersetzt sie in diesem Abschnitt die Metrobuslinie M48, die künftig am U-Bahnhof Mohrenstraße enden soll.

Mit den Änderungen passe sich die BVG der steigenden Nachfrage an. So soll auch die Luftqualität in stark belasteten Straßen verbessert werden.